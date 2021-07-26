Обвиняемый не смог довести дело до конца и зарегистрировать право собственности на земельный участок за собой, поскольку был уличен правоохранителями.

Экс-руководителя органа самоорганизации населения "Комитет микрорайона "Быковня" в Киеве будут судить за попытку завладения земельным участком под собственную застройку. Бывший депутат Киевсовета нескольких созывов самовольно построил дом с гаражом площадью почти 200 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на мошенническое завладение земельным участком (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Установлено, что с 1993 по 1996 год обвиняемый самовольно построил дом с гаражом площадью почти 200 кв. м на земельном участке, расположенном на Броварском проспекте, который в действительности никому не выделялся и принадлежит территориальной общине города Киева.

Читайте такжеСамоубийство патрульного в Одессе: начато расследование из-за возможных долгов погибшего"Впоследствии, в 2016 году, преследуя цель мошеннического завладения указанным земельным участком, он договорился с неизвестным лицом о подделке выписки из решения Киевского городского совета, который позволит ему зарегистрировать за собой право собственности на земельный участок. Сообщник обвиняемого отметил в указанном документе ложные сведения о том, что Киевский городской совет утвердил проект землеустройства и передала подозреваемому в собственность указанную землю", - информирует прокуратура.

Как сообщается, подписав решение от имени тогдашнего Киевского городского головы и заверив его поддельным оттиском гербовой печати "Киевская городская рада", сообщник передал поддельный документ обвиняемому в деле.

В дальнейшем, экс-руководитель ОСН " КМ "Быковня" предоставил поддельный документ государственному регистратору, который зарегистрировал за ним право собственности на нежилой дом, возведенный на указанной земле. Однако обвиняемый не смог довести дело до конца и зарегистрировать право собственности на земельный участок за собой, поскольку был уличен правоохранителями.

Сейчас обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд г. Киева.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый на протяжении 1994-2005 годов занимал должности председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования Киевского городского совета, начальника отдела, советника Киевского городского головы.

Читайте такжеВ рамках финансовой пирамиды В2В Jewelry обнаружили новые факты мошенничества (видео)Как известно, 25 апреля 2002 г. новоизбранный Киевский городской совет (IV созыв) своим решением создал 12 постоянных комиссий и избрал их председателей. 5 депутатов предыдущего созыва (III-го), которые снова прошли в Киевсовет, сохранили за собой должности председателей комиссий. Согласно этому решению, постоянную комиссию по вопросам градостроительства и землепользования возглавил Николай Легеза, который был депутатом Киевсовета также и предыдущего созыва.

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Автор: Инна Андалицкая