Таким образом он собирался "остановить беспредел".

Народный депутат Артем Дмитрук устроил потасовку с пострадавшими в Одесском горсовете.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

Во вторник, 24 января, народный депутат Украины, исключенный из "Слуги народа", приехал в Одессу со своими помощниками, чтобы попасть на заседание земельной комиссии. По его словам, целью было "остановить беспредел".

Как сообщает местное издание "Думская", ключевым вопросом заседания, на которое был намерен прорваться нардеп, был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия" на Гагаринском плато.

Ни Дмитрука, ни его помощников на заседание не пустили. Тогда он прошел в зал и начал срывать заседание.

На видео зафиксировали, как нардеп бегает по столам, ломает мебель, швыряет документы.

В результате потасовки, по информации полиции, пострадали три охранника мэрии.

Сам Дмитрук записал видео, на котором в расстегнутой рубашке рассказывает, что его избила "Муниципальная варта".

Сейчас на месте работают полицейские, опрашивающие свидетелей и участников конфликта. Событие квалифицировано как хулиганство - по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса.

Ранее Дмитрук устраивал потасовку в Верховной Раде - с нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.

Также от известен как противник вакцинации. Он выступает против обязательной вакцинации от коронавируса и сам заявлял, что не намерен делать прививку.

Напомним, Дмитрук был избран в парламент в одномандатном избирательном округе №133 (Одесса). В ноябре 2021 года его исключили из фракции "Слуга народа". Теперь он является нефракционным депутатом.

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