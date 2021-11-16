Таково было вчера решение фракции.

В Верховной Раде объявили об исключении народного депутата Артема Дмитрука из состава парламентской фракции "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент УНИАН, о таком решении фракции сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Сам Дмитрук сообщил, что и дальше будет работать в парламенте и будет внефракционным нардепом. О своем исключении слышал давно и отметил, что все дело во внутреннем конфликте с руководством фракции. Дмитрук рассказал журналистам, что последней каплей стала его позиция по законопроекту об олигархах.

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Как сообщал УНИАН, вчера фракция "Слуга народа" решила исключить из своего состава народного депутата Артема Дмитрука.

Дмитрук был избран в парламент в одномандатном избирательном округе №133 (Одесса).

4 ноября глава фракции "СН" Давид Арахамия отметил, что позиция Дмитрука по некоторым вопросам иногда не совпадает с позицией фракции, и может быть рассмотрен вопрос о его исключении из фракции.

По словам Арахамии, "те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета".

8 ноября стало известно, что экс-председатель ВР Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "разумная политика", в которое вошли 25 депутатов, среди них Дмитрук.

Авторы: Надя Пришляк, Анастасия Горбачева