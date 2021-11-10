Дмитрук утверждает, что ему не хватает аргументов и гарантий относительно существующих вакцин.

В парламентской фракции "Слуга народа" еще один нардеп высказался против обязательной вакцинации от коронавируса, заявив, что сам не намерен делать прививку. Речь идет о нардепе-мажоритарщике Артеме Дмитруке, об исключении из фракции которого ранее говорили руководители "слуг".

В эфире телеканала "Украина 24" Дмитрук опроверг слова коллеги по фракции о том, что является "главным антиваксером парламента", заявив, что не вакцинировался из-за наличия антител.

По словам Дмитрука, вакцинироваться должны те люди, которым это рекомендует врач по итогам обследования. Он также рассказал, что приходил на митинг "антивакцинаторов" в Киеве, чтобы пообщаться с ними.

На вопрос, планирует ли он делать прививки, когда у него не будет антител, Дмитрук заявил, что не пьет и не курит, занимается спортом, поэтому у него "возможно будут антитела дальше". "Пока вакцинироваться я не буду", - заверил депутат, добавив, что для попадания в парламент будет делать ПЦР-тесты.

Читайте также"Слуга народа" Камельчук не хочет вакцинироваться и готов тратить тысячи гривень в месяц на ПЦР-тесты (видео)"Я не вижу достаточных аргументов, доводов, гарантий качества этих вакцин. Ни одна вакцина, это специалисты говорят, не исследована полностью. Почему я должен делать прививку, которая полностью не исследована? Я не знаю, что со мной произойдет", - утверждает Дмитрук.

Депутат также заявил, что узнал от "специалистов" теорию, что коронавирусом могут заболеть лишь 20% человек. По его словам, об этом шла речь на одном из мероприятий при участии УПЦ и врачей в Одессе, где он присутствовал.

Ранее коллега Дмитрука Юрий Камельчук утверждал, что вакцинация от коронавируса "приносит смерть". Также нардеп писал, что ношение масок плохо влияет на организм человека.

2 ноября ВР приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154). Им предусматривается, что допуск в парламент для всех будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации, отрицательного теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова