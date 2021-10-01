Он находится в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

В Луцком районе 17-летнему парню оторвало руку картофелекопалкой.

Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

Инцидент произошел в селе Новоукраинка. Врачи рассказали, что картофелекопалка захватила руку парня. Конечность оторвало возле плеча.

По словам директора Волынского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Владимира Шмаля, после оказания первой помощи сосудистые хирурги решали, нужно ли перевозить пациента в Киев.

Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, и остановить кровотечение. Его доставили в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчину привалило урожаем картофеля, который он перевозил домой. Он получил серьезные травмы.

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Автор: Людмила Жерновская