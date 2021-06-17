Из-за полученной травмы мужчина скончался в больнице.

В Ривненской области колесо отлетело от грузовика и оторвало пешеходу руку, в результате чего пострадавший мужчина впоследствии скончался.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Ровенского областного совета, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Березно.

Установлено, что во время движения от грузовика отлетело колесо, которое попало в пешехода.

Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, установила, что колесо попало в участок правой руки мужчине возрастом ориентировочно 30 лет.

Читайте такжеВ Киеве мужчине оторвало ногу бетонным миксером"Предварительный диагноз: травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьей плеча. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь согласно протоколу и госпитализировали в Березновскую центральную районную больницу. По состоянию на 19 часов стало известно, что пострадавший скончался в больнице", - отмечается в сообщении центра.

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Автор: Петр Хромых