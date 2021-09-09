В Ривненской области мужчина не довез домой выкопанный урожай картофеля, узнали журналисты.

В селе Мокрое Ривненской области мужчина выкопал картофель на огороде, нагрузил на подводу, чтобы перевезти домой, а потом серьезно травмировался.

В дороге коня напугала чужая собака. Конь резко отшатнулся, телега с картофелем перевернулась, и мужчина оказался под урожаем, говорится в сюжете ТСН.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Мужчину госпитализировали, у него сломаны ребра и травмирована грудная клетка.

"Крестьянин в больнице, его жизни угрозы нет…", – выяснили журналисты.

Село Мокрое находится в Дубенском районе Ривненской области. По результатам переписи, проведенной в 2001 году, население села составляло 288 человек, сообщает Википедия.

Напомним, в середине июня в Ривненской области произошло необычное нападение на сотрудника полиции. В селе Маринин мужчина, вооруженный вилами, напал на правоохранителя.

Злоумышленник проколол полицейскому ногу. Пострадавшему предоставили помощь приехавшие медики скорой помощи. Коп отказался от госпитализации.

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Автор: Екатерина Присяжнюк