Подозреваемого арестовали.

На днях в Волынской области в одном из сел Луцкого района 36-летний ранее судимый мужчина избил 63-летнюю женщину и сексуально надругался над ней.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Инцидент произошел 21 августа на берегу реки.

Отмечается, что нападающий несколько раз ударил свою жертву прикладом ружья, после чего поиздевался над ней.

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На данный момент суд взял подозреваемого под стражу на 60 дней. Продолжается следствие.

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Автор: Катерина Шварц