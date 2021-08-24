В России санитары жестоко избили женщину, которая отказалась поехать с ними в психиатрическую больницу.
Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
Сотрудники Ярославской областной психиатрической больницы приехали за женщиной ночью. Она отказывалась ехать с ними, поэтому мужчины силой завели ее в лифт.
Когда женщина начала вырываться, один из медиков начал бить ее кулаками по телу. Позже второй мужчина ударил ее по голове.
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Запись с камер видеонаблюдения попала в сеть. В Следственном комитете Российской Федерации по Ярославской области сообщили об организации проведения доследственной проверки.
Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия!