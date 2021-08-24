У неё были связаны руки.

В России санитары жестоко избили женщину, которая отказалась поехать с ними в психиатрическую больницу.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Сотрудники Ярославской областной психиатрической больницы приехали за женщиной ночью. Она отказывалась ехать с ними, поэтому мужчины силой завели ее в лифт.

Когда женщина начала вырываться, один из медиков начал бить ее кулаками по телу. Позже второй мужчина ударил ее по голове.

Читайте такжеПортретист Путина закопал себя в землю с соснойВ итоге им удалось вывести женщину из лифта. Её увезли в больницу.

Запись с камер видеонаблюдения попала в сеть. В Следственном комитете Российской Федерации по Ярославской области сообщили об организации проведения доследственной проверки.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия!

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Автор: Людмила Жерновская