По состоянию на утро судьба одного человека остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

На Киевском море нашли тело ребенка, который несколько дней назад пропал с отцом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

22 июня около 20:30 возле села Козаровичи Вышгородского района местным населением из воды поднято тело второго ребенка (2011 года рождения), который 20 июня исчез вблизи села Лебедевка во время отдыха на Киевском водохранилище.

К поисковым работам привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек (в т. ч. 4 водолаза) и 2 ед. техники (в т. ч. 1 лодка).

По состоянию на 7 утра 23 июня судьба одного человека остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Напомним, 20 июня вблизи села Лебедевка утонули два человека. Еще одного ребенка, 2017 года рождения, вытащили местные. Но он скончался в карете скорой медицинской помощи после проведенных реанимационных мероприятий.

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Автор: Денис Прядко