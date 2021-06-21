Медики пытались реанимировать ребенка, однако не смогли.

Вблизи села Лебедевка утонули три человека, еще одного пытались вернуть к жизни врачи.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли два человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, они утонули.

Еще одного ребенка, 2017 года рождения, спасли местные. Он скончался в карете скорой медицинской помощи после проведенных реанимационных мероприятий.

Читайте такжеВ ДТП погибла 21-летняя украинская рекордсменка (фото)К поисковым работам от ГСЧС было привлечено 11 человек и три единицы техники.

В тот же день спасателям сообщили, что на реке Каменка вблизи села Трилесы на лодке находилось восемь человек.

Семь из них самостоятельно добрались до берега, один утонул.

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Автор: Людмила Жерновская