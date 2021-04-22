Полицейские Киевской области задержали мужчину, устроившего масштабный пожар на парковке из-за ревности.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Произошло все на Петропавловской Борщаговке неделю назад: среди ночи на парковке возле домов прогремел взрыв, из-за чего загорелся автомобиль BMW.
В полиции сообщили, что пожар, который уничтожил четыре автомобиля и еще два повредил, произошел из-за любви.
"Он очень любил одну из девушек, которая жила в том же дворе. Он ухаживал, дарил цветы, но она не отвечала взаимностью", - говорит руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.
Мужчина, который получил отказ, увидел, как к девушке часто приезжает другой мужчина на легковушке BMW, и когда он в очередной раз приехал с цветами да еще и остался на ночь, обиженный решил действовать.
"Я понял, что это уже все. Решил отомстить. Поджег и все", - говорит задержанный.
Мужчина спустился, поджег и вернулся наблюдать к себе домой, а на утро представлял из себя наблюдателя. Он стоял и интересовался у полиции, что же произошло и кто это сделал.
Полиция уже задержала подозреваемого во время обыска у него нашли более 80 тысяч долларов наличными и приобщила их к делу.
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