Движение вагончиков остановилось, и пассажиры зависли над землей.

В Харькове случился сбой в работе канатной дороги, из-за чего людей пришлось снимать спасателям.

Вечером 23 июня движение вагончиков внезапно остановилось, сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Инну Шукшину.

По ее словам, спасателей вызвали в 16:27. На место приехало отделение ГСЧС с автолестницей. С канатной дороги спустили четырех человек, никто не травмировался.

В 17:20 канатная дорога возобновила движение. В чем причина сбоя, пока неизвестно.

Подросток упал с канатной дороги в Харькове

Ранее в Харькове на канатной дороге серьезно пострадал несовершеннолетний: вечером 13 июня 17-летний парень выпал из кабины.

Читайте такжеВ Италии возросло количество жертв обрыва на канатной дороге, выжил лишь один ребенок (фото)В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщали, что после падения юношу сбила машина, а само падение якобы было попыткой суицида. По информации СМИ, знакомые парня также говорили, что он прыгнул сам, потому что хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО.

Однако мать юноши, а затем и правоохранители сообщали, что парень не собирался накладывать на себя руки.

После падения подросток был в очень тяжелом состоянии. Его поместили в медикаментозный сон, подключили к ИВЛ. У него переломы, ушибы органов и травма головы.

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Автор: Катерина Комолова