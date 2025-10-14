Рассказываем, что происходит с отходами на круизных лайнерах.

В самом большом круизном лайнере в мире (Icon of the Seas) располагается более 2800 кают. Для обслуживания громадного количества пассажиров было оборудовано множество туалетов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: куда деваются отходы из туалета на корабле?

Их называют "черной водой". Несмотря на опасения некоторых людей, фекалии обычно не просто сбрасывают в океан. На современных судах для дезактивации человеческих отходов используются передовые технологии. Ранее мы рассказывали, куда деваются отходы из туалета в самолете.

Куда сбрасывают отходы с лайнера

На кораблях оборудованы специальные помещения, где вода очищается и готовится к сбросу. Это своеобразная канализация на круизном лайнере - отходы туда попадают после того, как пассажиры спускают унитаз.

Видео дня

Далее происходит многоступенчатый процесс фильтрации, разложения и стерилизации. Завершают процесс ультрафиолетовая обработка и сжигание более "твердых" частиц. Далее очищенная жидкость сбрасывается в океан.

Стоит отметить, что еще 50 лет назад приняли Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов. По необходимости в нее вносились разные поправки, которые касались нефтяных танкеров, а также туалетов и канализации круизных судов.

Согласно Международной морской организации (MSC), запрещено сбрасывать сточные воды, если на судне нет утвержденной системы очистки или они не проходят специальную обработку. Таким образом отходы с лайнеров обрабатывают также, как на суше перед сбросом в воду.

В то же время есть и другие нюансы, которые учитываются. Так, сбрасывать отходы можно на расстоянии от трех до 12 морских миль. Последнее касается сточных вод, которые не прошли тщательную очистку. Например, воды из душевых обычно не требует такого подхода. Есть и другие отходы, которые не сразу приходят в голову.

По данным организации "Друзья Земли", около 30% еды на круизном судне не съедается и подлежит утилизации. Был принят ряд инициатив по переработке испортившихся продуктов.

Часто круизные операторы охотно рассказывают о том, насколько далеко продвинулись их очистные сооружения.

Как писала газета Miami New Times, в Royal Caribbean, которая владеет гигантом Icon of the Seas, используют пятиступенчатую третичную систему. Она "намного превосходит большинство наземных очистных сооружений" в очистке своих отходов, утверждают в компании.

Поэтому не стоит беспокоиться, куда уходят отходы из туалета на корабле, ведь они точно были очищены и обработаны перед этим.

Вас также могут заинтересовать новости: