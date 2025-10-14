Экономика страны сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров после трех лет стагнации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится оживить экономику и решить проблему сокращения рабочей силы. Для этого правительство страны позволит гражданам, которые решат работать после достижения пенсионного возраста, зарабатывать до 2 тысяч евро в месяц без уплаты налогов.

Как пишет газета Financial Times, это часть инициативы Мерца, направленной на преодоление дефицита рабочей силы и восстановление крупнейшей экономики Европы. По оценкам правительства, эта мера будет стоить 890 миллионов евро в год с момента вступления в силу 1 января.

Коалиция Мерца стремится смягчить последствия старения рабочей силы в Германии, ведь экономика сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров после трех лет стагнации.

"Немецкий рынок труда сталкивается со структурными вызовами вследствие демографических изменений. Поколение бэби-бумеров постепенно будет выходить на пенсию в ближайшие годы, тогда как работать начинает меньше молодых людей. Это приводит к нехватке квалифицированных работников во многих отраслях", - говорится в проекте закона.

Работать после выхода на пенсию в Германии разрешено, как и в большинстве стран Европы, но Берлин стремится сделать это более привлекательным с помощью налоговых льгот.

Другие страны также поощряют работу после выхода на пенсию - с определенным успехом. Например, в Греции количество работающих пенсионеров выросло с 35 000 в 2023 году до более 250 000 по состоянию на сентябрь, после того как Афины позволили работающим пенсионерам сохранять полную пенсию и облагать дополнительный доход по сниженной ставке 10%, по данным министерства труда Греции.

Отмечается, что Германия сталкивается с одними из самых серьезных демографических вызовов в Европе: 4,8 млн работников, что составляет 9% рабочей силы, выйдут на пенсию до 2035 года, что создает давление на систему социального обеспечения и экономику.

Кроме сокращения рабочей силы, Германия имеет наименьшую среднюю продолжительность рабочего времени среди всех экономик ОЭСР, а доля работников с неполным рабочим днем выросла более чем вдвое - до 30% рабочей силы с начала 1990-х годов, главным образом среди женщин.

Налоговая льгота также поможет "дольше сохранять опыт и знания в компаниях" и приведет к "общему повышению уровня занятости, экономическому росту и увеличению доходов государства", говорится в проекте закона. При этом работники и работодатели все равно будут платить социальные взносы с этих зарплат, что поможет укрепить финансовое состояние систем здравоохранения и пенсионного обеспечения Германии.

Количество участников новой программы должно расти со временем, считает главный экономист Berenberg Bank Гольгер Шмидинг. Он добавил, что положительные эффекты для роста экономики и социальных взносов "перевесят расходы в течение двух-трех лет".

"Это также сигнал, что общество ценит вклад старших людей, которые решают оставаться активными и продолжают работать. Это создает определенный положительный психологический эффект со временем", - цитирует Шмидинга FT.

Пенсионеры в Восточной Европе чаще сталкиваются с финансовыми трудностями, тогда как в Северной и Западной Европе пожилые люди в целом живут лучше. При этом в Швейцарии и Великобритании доля пенсионеров, имеющих доходы ниже среднего уровня, довольно высока - 19,8% и 14,9% пенсионеров соответственно.

Согласно Глобальному отчету о пенсионном обеспечении, по доступности пенсионных виз для цифровых кочевников лидируют страны Северной и Южной Америки, а далее - Европы. Качество жизни в этих странах выше среднего.

