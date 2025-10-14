По словам самопровозглашенного президента Беларуси, американцы видят роль его страны в завершении войны РФ против Украины.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов заключить "большую сделку" с США, если будут учтены интересы его страны, передает "БЕЛТА".

По его словам, политика на восстановление отношений с США должна строиться только на белорусских интересах, поскольку американцы руководствуются в этом плане лишь прагматическими мотивами.

"Будем ждать их предложения глобальной, большой сделки, как они умеют говорить (они любят эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - сказал Лукашенко.

Также белорусский президент подчеркнул, что американцы якобы "видят роль Беларуси" в процессе мирного урегулирования в Украине.

"Считаю, что Беларуси, как ближайшему союзнику России, в вопросе решения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал. Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - заявил цинично политик.

Лукашенко добавил, что Беларусь "давно и неоднократно" подчеркивала необходимость мирного урегулирования этого конфликта.

"Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство. Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины", - подчеркнул он.

Ранее Reuters сообщал, что Беларусь в разы увеличивает экспорт горючего в РФ из-за значительного дефицита в стране, который произошел вследствие постоянных дроновых атак Украины.

По информации источников издания, поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки.

Также СМИ писали, что Россия перебросила по железной дороге в Беларусь крупную партию боеприпасов. Поставки происходили в период проведения совместных учений "Запад-2025", однако, по данным журналистов, они напрямую не связаны с маневрами.

"Первый военный эшелон отправился со станции Бутилицы (Горьковская железная дорога) на станцию Осиповичи-I (Могилевское отделение Белорусской железной дороги), в составе которого было 11 вагонов", - рассказали в "Сообществе железнодорожников Беларуси".

