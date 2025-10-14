С начала года золото подорожало уже на 57%.

Во вторник, 14 октября, цены на золото поднялись до рекордного уровня - более 4100 долларов за унцию, на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США может снизить ключевую ставку уже в этом месяце. Серебро, в свою очередь, держится возле исторического максимума на фоне резкого роста спроса на безопасные активы.

Цены на золото

Как пишет агентство Reuters, дополнительным фактором роста цен на золото стал повышенный спрос на безопасные активы из-за новой волны торговой напряженности между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.

Так, сегодня утром спотовая цена на золото выросла на 0,5%, до 4 128,49 доллара за унцию после того, как ранее в ходе торгов она достигла нового исторического максимума - 4 179,48 доллара. Таким образом, 1 грамм металла стоил 133,18 доллара.

Видео дня

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре также поднялись на 0,3%, до 4 144,10 доллара.

Отмечается, что с начала года золото подорожало уже на 57%. В понедельник оно впервые преодолело психологическую отметку 4100 долларов, что объясняется сочетанием нескольких факторов - геополитической напряженностью, ожиданиями снижения ставок, активными закупками центральных банков и значительными вливаниями средств в биржевые фонды.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что президент Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября. Между тем, на фоне активизации торговых переговоров, обе страны вводят портовые сборы для судоходных компаний, которые перевозят товары - от праздничных игрушек до сырой нефти.

Аналитики Bank of America и Societe Generale прогнозируют, что к 2026 году золото может подорожать до 5000 долларов за унцию.

Цены на серебро

По данным Bloomberg, серебро держится возле исторического максимума на фоне резкого роста спроса на безопасные активы. Так, в Лондоне спотовая цена серебра поднялась до рекордных 53,55 доллара за унцию, после чего немного снизилась. Таким образом. 1 грамм металла стоит 1,73 доллара. Это почти на доллар выше, чем предыдущий пик, зафиксированный еще в январе 1980 года.

Отмечается, что из-за недостатка ликвидности в Лондоне на мировом рынке началась настоящая "охота" на серебро - ориентировочные цены подскочили почти до беспрецедентных уровней, превысив котировки в Нью-Йорке.

"Некоторые трейдеры даже арендуют места в самолетах для транспортировки слитков серебра через Атлантику, чтобы воспользоваться более высокими ценами в Лондоне. Такие перевозки обычно используются только для золота, ведь стоят очень дорого", - пишет издание.

Дополнительный толчок ценам дала активная закупка серебра Индией, которая в последние недели уменьшила запасы слитков, доступных для торговли в Лондоне. Ранее в этом году часть запасов уже отправили в Нью-Йорк из-за опасений введения пошлин США на драгоценные металлы, что вызвало разрыв в ценах между двумя центрами торговли.

Цены на драгоценные металлы - прогнозы

Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что из-за низкой ликвидности серебра (рынок в девять раз меньше золотого) возможно резкое падение цен, если поток инвестиций временно сократится. Они отмечают, что без стабильной поддержки центральных банков даже небольшой отток средств может разрушить лондонскую "напряженность", которая и способствовала текущему скачку цен.

"Не стоит бороться с тенденцией - и золото, и серебро сейчас имеют все предпосылки для дальнейшего роста", - отметил инвестор Шиам Девани из Сингапура.

В понедельник Bank of America повысил прогноз для цены серебра на конец 2026 года - с 44 до 65 долларов за унцию, аргументируя это хроническим дефицитом предложения, высокими бюджетными разрывами и низкими ставками.

Всего в этом году стоимость четырех основных драгоценных металлов - золота, серебра, платины и палладия - выросла на 57-84%, став главным драйвером на сырьевых рынках. Золото поддерживают закупки центральных банков, увеличение инвестиций в биржевые фонды и снижение ставок Федеральной резервной системой США.

Спрос на безопасные активы также усилился из-за торговой напряженности между США и Китаем, рисков для независимости ФРС и частичной приостановки работы американского правительства.

Среди других драгоценных металлов платина подорожала на 0,6% - до 1654,65 доллара, а палладий - на 0,2%, до 1477,95 доллара.

Цены на золото и серебро - последние новости

14 октября стоимость золота резко выросла до рекордного уровня на фоне возобновления торговых конфликтов между США и Китаем, а также из-за ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Серебро также прыгнуло до исторического максимума.

По состоянию на 9 октября серебро подорожало до 49,65 долларов за унцию, или 1,6 долларов за грамм. Всего в этом году металл подорожал более чем на 70%. Аналитики отмечают, что этот рост не базируется на спекулятивном интересе, а имеет достаточно прочные фундаментальные основы.

Вас также могут заинтересовать новости: