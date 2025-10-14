Пара то расстается, то сходится.

Украинская актриса, блогерша и модель Виктория Маремуха ответила, развелась ли она с мужем-французом Луи, который скрывал от нее роман с ее близкой подругой.

"Это так трудно рассказать, потому что мы сами в каких-то таких непонятных отношениях для нас самих. Мы до сих пор в свободных отношениях, мы не развелись. Хотя у нас часто бывает, что мы то расстаемся, то сходимся. Эти карусели у нас были всегда. Мне кажется, мы уже без них не можем. Как будет дальше - не знаю. Ну, встречу я кого-нибудь или он - пусть все будут счастливы", - сказала она в новом интервью.

По словам блогерши, уже "много лет" она "прорабатывает" обиду на супруга. Хотя у пары свободные отношения, оказалось, что Луи скрывал от жены роман с другой - причём с ее подругой.

"Это измена, обман, когда я спросила его напрямую, было ли, а он говорит: "Нет". А потом я залезаю в его телефон, и подтверждается, что я права… А я беременная в Таиланде, в моей стране война, а самый близкий человек мне лжет… Это была моя подруга", - рассказала Маремуха.

Напомним, еще в начале года Виктория Маремуха заявила о кризисе в браке с иностранцем, с которым была на грани развода.

