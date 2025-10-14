Языковед назвала единственно верный вариант.

Имя Елена имеет греческие корни - в Древней Греции так звали богиню плодородия, Елену Прекрасную, которая пользовалась культовым уважением в Спарте. Сегодня это имя довольно распространено, поэтому стоит знать, как будет Елена на украинском языке, чтобы не ошибиться при переводе.

Как будет имя Елена на украинском языке

Языковед Лариса Чемерис в комментарии УНИАН объяснила, как на украинском Леночка и Елена, а также как правильно переводится это имя. По ее словам, в словарях, составленных для работников органов ЗАГС, паспортных служб и других официальных учреждений, нет ни "Елена", ни "Лена", ни "Леночка". Украинские формы этого имени - это "Олена" и "Оленка".

Интересно, что "Лена" - это не всегда Елена, иногда девушку зовут Еления, Илена, Ялена или, на западный манер, Илона, Элина. При этом важно понимать, что Алена - это совсем другое имя, но иногда его сокращают до Лены, хотя по нормам языка такое решение является ошибочным.

Как мы уже отмечали, само имя имеет древнегреческое происхождение, но в христианской традиции его обладательницей была другая женщина - Елена Константинопольская, мать одного из римских императоров. Интересно, что культ почитания этого имени в Византии пришелся на VIII-IX века и приобрел такое весомое значение, что в 955 году княгиня Ольга, правительница Киевской Руси, приняла крещение под именем Елена. Так же звали и жену Ярополка Владимировича, сына Владимира Мономаха.

Сейчас, по данным сайта "Рідні", в Украине под именем Елена зарегистрировано 1 058 576 человек.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

