По словам женщины, это не была попытка суицида из-за ВНО, потому что парень учится в лицее и вообще не сдавал тестирование.

17-летний парень, который вечером 13 июня выпал из кабины на канатной дороге в Харькове под колеса машины, не собирался накладывать на себя руки.

Так считает мать юноши, Мария, сообщает "Суспильне".

По ее словам, падение было несчастным случаем, а подросток хотел лишь похвастаться перед друзьями.

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Видимо, это было какое-то щегольство перед ребятами - он хотел прыгнуть с самой низкой точки. Он свесился (из кабины - УНИАН), пошел ливень с градом, он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Он хотел забраться обратно, но из-за дождя руки соскользнули, он упал", - рассказала женщина.

Мать говорит, что сын был трезв, а информация о попытке самоубийства - ложь.

"Никаких ссор с девушками. Сейчас пишут о том, что (он пытался совершить самоубийство - УНИАН) из-за неудачного ВНО, но тестирование он вообще не сдавал, он учится в лицее. Это все неправда. Это дело случая. Он не блогер, в соцсети TikTok не зарегистрирован. Это было позерство перед друзьями - небольшие шалости, которые обернулись трагедией", - отметила женщина.

Сейчас, по ее словам, сын находится в тяжелом состоянии.

Читайте такжеПырнули в шею: на рынке в Мариуполе мужчину убили пинцетом"Врачи не дают никаких обещаний, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он в медикаментозном сне, за него дышит аппарат. У него переломы, ушибы органов, травма головы. Врачи делают все, что можно", - добавила мать.

Подросток упал с канатной дороги в Харькове: что известно

В Харькове на канатной дороге пострадал несовершеннолетний: вечером 13 июня 17-летний парень выпал из кабины.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщали, что после падения юношу сбила машина, а само падение якобы было попыткой суицида. По информации СМИ, знакомые парня также говорили, что он прыгнул сам, потому что хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО.

Момент падения, вероятно, попал на видео. На кадрах видно, как из кабинки под дождем кто-то или что-то выпадает на проезжую часть, а потом по нему проезжает автомобиль.

Сегодня, 14 июня, канатная дорога не работает. Ее планово проверяют-профилактические работы происходят по понедельникам.

"Все аттракционы парка безопасны, если придерживаться элементарных правил. Для экстремалов есть соответствующие аттракционы. Состояние канатной дороги проверяют ежедневно перед открытием. Специально объезжают весь маршрут в технической кабинке. Относительно открытия кабинок - дверца закрывается при посадке, это контролирует наш сотрудник. Конструкция кабинок является такой, чтобы можно было быстро и удобно зайти и выйти. Случайно распахнуться сами не могут", - заявил представитель парка Горького Андрей Кравченко.

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Автор: Катерина Комолова