По словам аналитиков, Вашингтон меняет подход к завершению войны в Украине.

В течение нескольких месяцев Украина вела мирные переговоры с Россией, в успех которых она по-настоящему не верила. Но, стремясь удовлетворить желание президента США Дональда Трампа найти дипломатическое решение, Киев отправлял своих представителей на очередные встречи с американскими и российскими коллегами, даже несмотря на то, что эти переговоры почти не давали результатов. Поэтому теперь, как пишет The New York Times, когда Трамп все больше разочарован отказами Москвы идти на компромисс, Украина видит возможность достичь того, чего давно стремилась.

В издании отмечают, что Украина хочет меньше переговоров, но больше оружия для ударов по РФ, а также более жестких санкций, чтобы заставить Москву серьезно относиться к переговорам.

"Во вторник украинская делегация высокого уровня начнет многодневный визит в Вашингтон, чтобы обсудить соглашения о покупке американского оружия, предназначенного для ударов по глубине России и защиты Украины от воздушных атак. Президент Владимир Зеленский планирует посетить Белый дом в пятницу, возможно, для окончательного согласования соглашений. Он активно агитирует за американские крылатые ракеты "Томагавк", которые усилили бы способность Киева наносить удары на большие расстояния", - напомнили в NYT.

Накануне Трамп намекнул, что может передать Украине эти ракеты, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сложить оружие.

"Я могу сказать: "Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им "Томагавки", - отметил он.

В то же время эксперты не уверены, что "Томагавки" могут изменить ход войны, ведь эти ракеты обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, которыми Украина не обладает, а США имеют ограниченное количество наземных пусковых установок.

В свою очередь аналитики говорят, что готовность администрации Трампа обсуждать вопрос поставки и использования этого оружия свидетельствует об изменении подхода Вашингтона к завершению войны.

"Дипломатические усилия и мирные переговоры долгое время были главным вопросом в публичном дискурсе, и каждый раз, когда Украина пыталась изменить эту нарративную, она не находила понимания у своих партнеров, особенно в Вашингтоне. Сейчас, похоже, мы говорим на одном языке", - отметил директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

Как заявлял Зеленский, украинская делегация в Вашингтоне будет вести переговоры о приобретении противовоздушной обороны и различных ракетных систем, кроме "Томагавков". По его словам, Украина подготовить список оружия, которое она хочет приобрести у США за счет европейских средств на сумму примерно 90 млрд долларов.

Также делегация должна обсудить соглашение о продаже Вашингтону украинских беспилотников и запуск совместного производства дронов.

По мнению аналитиков, отход Вашинтона от традиционных мирных переговоров в пользу подхода, которого придерживается Киев, является реакцией на решение РФ отказаться от переговоров и усилить смертоносные атаки.

"Трамп, который сначала щедро хвалил Путина, этим летом сменил тон, заявив, что российский лидер "говорит приятные слова, а вечером бомбит всех". Это изменение также отражает усилия Украины показать Трампу, что она является наиболее разумным партнером за столом переговоров. Когда Трамп в последние месяцы стремился к миру, Киев согласился с условиями, которые он выдвинул. Это включало прекращение огня, которому Киев ранее противился, опасаясь, что Москва использует перерыв для перегруппировки сил и нового нападения. Украина также согласилась на предложение Трампа о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным", - напомнили в NYT.

Вопрос передачи ракет "Томагавк" для Украины - последние новости

Ранее капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко заявил, что "Томагавки" рассматриваются как стратегический политический козырь в руках Украины. По его словам, россияне очень боятся этой ракеты. Также Рыженко подчеркнул, что о поставках этих ракет "мы узнаем тогда, когда они попадут в цель на территории Российской Федерации".

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков стал угрожать после заявления Трампа о "Томагавках". Он отметил, что поставка этих ракет Киеву действительно может плохо закончиться".

"Действительно, судя по сообщениям, Трамп сказал о такой возможности. Пока четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся - разговор состоится. Существуют все возможности для достаточно оперативной организации такого разговора", - добавил Песков.

