17-летний парень с травмами в больнице.

В Харькове на канатной дороге пострадал несовершеннолетний: вечером 13 июня он выпал из кабины.

В полиции говорят, что получили сообщение о человеке, лежащем на проезжей части по улице Новгородской, около 18:15. Им оказался 17-летний парень, который упал с канатной дороги.

Сейчас с многочисленными травмами пострадавший находится в больнице. Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр учета заявлений и сообщений и выясняют обстоятельства падения.

В то же время директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал местному изданию 057.ua, что после падения парня сбила машина, а само падение якобы было попыткой суицида.

"У него открытая черепно-мозговая травма, перелом плеча, перелом бедра. Парень был в состоянии алкогольного опьянения", - добавил Забашта.

Момент падения, вероятно, попал на видео. На кадрах видно, как из кабинки под дождем кто-то или что-то выпадает на проезжую часть, а затем по нему проезжает автомобиль.

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Автор: Катерина Комолова