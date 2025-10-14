С января 2026 года украинцы смогут пользоваться услугой Roam like at Home так же, как и страны Европейского Союза.

Украина имеет шанс интегрироваться в европейский рынок цифровых услуг раньше, чем в другие сектора экономики Европейского Союза.

Об этом в интервью УНИАН рассказала вице-президент Еврокомиссии Генна Виркунен.

По ее словам, одним из ярких примеров станет соглашение о роуминге. С января 2026 года украинцы смогут пользоваться услугой Roam like at Home так же, как и страны Европейского Союза.

"Также мы сейчас работаем над цифровыми кошельками, потому что Украина также очень продвинута в этой сфере цифровой инфраструктуры. В следующем году мы будем иметь цифровые кошельки во всех европейских странах. Сейчас мы также работаем над обеспечением взаимодействия между этими системами", - сказала Виркунен.

Она отметила, что отдельное направление сотрудничества между Украиной и Евросоюзом - кибербезопасность.

"На следующей неделе мы снова проведем кибердиалог между Европейским Союзом и Украиной. Мы должны быть готовы к различным угрозам, поскольку видим, что кибератаки все чаще становятся не единичными, а большими потоками, которые одновременно наносят ущерб очень разным службам", - сообщила вице-президент ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия готова включить Украину в Резерв кибербезопасности Евросоюза.

"Это означает, что наша отрасль и наши ведущие эксперты по кибербезопасности смогут помочь в сложных ситуациях. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы мы могли окончательно достичь соглашения по этому вопросу. Это очень важная часть нашей общей безопасности сегодня", - добавила она.

Роуминговый безвиз с Европой - последние новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские операторы в знак солидарности начали предоставлять украинцам на территории государств-членов ЕС временные льготные условия в пользовании связью.

Европейская комиссия из-за войны в Украине каждый год одобряла продление еще на 12 месяцев временного соглашения о роуминге между европейскими и украинскими телекоммуникационными операторами, которое обеспечивает беженцам из Украины возможность оставаться на связи.

Однако уже с 1 января 2026 года Украина полноценно интегрируется в единую зону роуминга с Евросоюзом Roam like at home. Это позволит украинцам звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат.

