В прокуратуре отмечают, что документ еще официально не получили.

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка на фуникулере в Киеве Артем Косов подал апелляцию на приговор суда. Об этом УНИАН сообщили в Офисе генпрокурора.

"По нашим данным, он подал апелляцию. Официально в ОГП она еще не дошла, поэтому больше информации по этому поводу пока нет", - сказали в ОГП.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2024 года на фуникулере в Киеве произошел конфликт между 30-летним работником Управления государственной охраны и группой подростков.

Видео дня

Следствие установило, что сотрудник Управления государственной охраны находился Артем Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. Мужчина толкнул подростка Максима Матерухина, который, падая, разбил головой окно и получил порез шеи и из-за интенсивной потери крови скончался до приезда скорой.

Убийство подростка на фуникулере

22 сентября 2025 года Шевченковский суд Киева вынес приговор Артему Косову - пожизненное заключение.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что для убийцы подростка на столичном фуникулере сторона обвинения просила пожизненное заключение. Он отмечал, что свидетели подтвердили, что действия экс-сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова были умышленными, а его версия о случайном падении Максима Матерухина - исключена.

По его словам, обвиняемый сказал Максиму еще во время движения фуникулера, что тот оттуда живым не выйдет. При этом добавил, что свидетели отметили, что действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы.

Вас также могут заинтересовать новости: