В Microsoft рекомендуют переходить на Windows 11, но это не единственный вариант.

14 октября Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 10. Операционная система, вышедшая еще летом 2015 года, прожила ровно 10 лет и стала одной из самых популярных версий Виндовс в истории, пишет The Guardian.

С сегодняшнего дня пользователи "десятки" больше не будут получать никаких обновлений – включая обновления безопасности. Хотя Windows 10 не перестанет работать, но устройства с этой версией ОС без дальнейших обновлений будут подвержены большему риску.

Помимо этого, со временем многие программы перестанут поддерживать Windows 10. В первую очередь это коснется Google Chrome, Microsoft Edge, Zoom, Discord, Adobe Creative Cloud и других популярных приложений.

Пользователям Windows 10 компания рекомендует перейти на Windows 11, а если ПК ее не поддерживает – купить себе новый. К слову, у Microsoft есть бесплатный инструмент для проверки того, будет ли компьютер поддерживать новую операционную систему.

Несмотря на прекращение поддержки, "десятка" все еще остается невероятно популярной – особенно в Украине. По данным StatCounter, ее используют 55% всех ПК с Windows, тогда как актуальная Windows 11 имеет долю всего в 40%. Пользователи ценят старую ОС за стабильность, совместимость и привычный интерфейс без навязчивой интеграции облачных сервисов и ИИ.

УНИАН рассказывал, как продлить "жизнь" Windows 10, и какие еще есть альтернативы у пользователей. Например, можно зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности ESU – и еще целый год бесплатно получать обновления.

Ранее в Microsoft подтвердили, что пока у них нет планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой ОС выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.

