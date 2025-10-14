При этом она отмечает, что многие из них не работают, скрываются, чтобы их не остановили работники ТЦК.

Около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста в Украине находятся в розыске, потому что не обновили данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом сказала народный депутат Украины Галина Янченко в эфире Ранок.LIVE.

"Вы удивитесь, это космос. 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные и соответственно в розыске", - отметила она.

При этом добавила, что если таких мужчин остановит ТЦК, то они попадут в учебные центры.

Видео дня

"Даже если они найдут себе работу на оборонном предприятии, которое может забронировать 100% своих работников, то для того, чтобы на это предприятие устроиться, раньше этим мужчинам нужно было пройти ВВК и обновить данные. А именно на ВВК их ждали представители ТЦК. Фактически был замкнутый круг: оборонным предприятиям критически не хватает людей, а в то же время полтора миллиона мужчин, которые в большинстве нигде не работают, а сидят дома, прячутся", - подчеркнула Янченко.

При этом рассказала, что законопроект, который был принят на прошлой неделе парламентом Украины, призван разорвать этот круг. По ее словам, этот законопроект дает возможность оборонным предприятиям забронировать потенциальных работников временно на 45 дней.

Янченко заявила, что у украинских производителей вооружения появится потенциальный человеческий ресурс в 1,5 миллиона человек и при этом мужчины получат фактически второй шанс - вернуться к активной экономической жизни, найти работу, укреплять обороноспособность страны и зарабатывать хорошие деньги.

По словам нардепа, в оборонной сфере сейчас зарплаты от 20-30 тысяч гривен, в частности, у сборщика FPV-дронов, а если речь идет об инженерах, о тех, кто разрабатывает новые технологии, то зарплата может быть в несколько тысяч долларов.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 9 октября Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, разрешается бронирование предприятиями военнообязанных работников, не имеющих военно-учетных документов, не уточнивших данные или находящихся в розыске.

Им предусмотрено, что бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные, а также если такой работник находится в розыске ТЦК.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Вас также могут заинтересовать новости: