Белый деним уверенно удерживает позиции must-have вещи межсезонья.

Кто сказал, что белые джинсы - только для лета? Европейские инфлюенсеры доказывают обратное, поскольку этой осенью светлый деним стал главным акцентом базовых образов.

Who What Wear обратил внимание, что в этом сезоне модницы от Швеции до Лондона выбирают белые джинсы, сочетая их с теплыми оттенками верхней одежды, массивными аксессуарами и трендовой обувью. Универсальность и свежесть белого цвета добавляют образам легкости и утонченности даже в пасмурные дни.

Образ 1

Финская блогерша Йоханна Пииспа выбрала прямые белые джинсы, сочетая их с длинным пальто цвета тауп, базовой белой футболкой и ремнем со змеиным принтом. Дополнительные акценты - черная сумка East West и классические лоферы.

Видео дня

Образ 2

Британский инфлюенсер Мэрилин Нвавулор-Каземакс создала мягкий желтый total-look: светлые джинсы, белая футболка, максипальто в пастельном оттенке, несколько браслетов и мини-сумка в тон. Завершают образ прозрачные шлепанцы.

Образ 3

Британка Анна Ньютон показала, как носить белые джинсы в городском стиле: свободный крой, серый свитер, коричневая замшевая куртка и короткие ботинки с квадратным носком. Практично, комфортно и одновременно элегантно.

Образ 4

Шведская модница Йоханна Лагер сделала ставку на объем и цвет: широкие белые джинсы, серый oversize-блейзер, красный полосатый свитер, завязанный на талии, и минималистичные аксессуары - шнурок с подвесом, двухцветная сумка ATP Atelier и кремовые лоферы.

Напомним, ранее мы публиковали восемь простых правил, которые позволят иметь роскошный образ даже без невероятных затрат.

Вас также могут заинтересовать новости: