Осадки будут только в нескольких областях, но влаги добавят туманы.

В среду, 15 октября, в Украине будет преобладать холодная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью будет +1...+4 градуса, местами до нуля и чуть ниже. Днем 15-го октября ожидается +7...+11 градусов, только на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке будет немного теплее, +11...+15 градусов.

Дожди, по данным Наталки Диденко, наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины существенные осадки не ожидаются.

"Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой", - акцентировала эксперт по погоде.

В столице, по словам Наталки Диденко, 15-го октября также ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2...+5 градусов. Днем в Киеве будет около +8 градусов.

Утром есть вероятность дожди, а днем буже будет без существенных осадков.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве станет меньше дождей, но существенно не потеплеет. В целом погода в столице будет напоминать позднюю осень. по ночам на Киевщине будет +1°...+6°, днем +5°...+12°, а 17-18 октября воздух прогреется до +14°.

