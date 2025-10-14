Фронтальную камеру iPhone 17 Pro назвали лучшей в мире: кто ближайший конкурент

При этом камера у обычного iPhone 17 идентична версии Pro, так что базовая модель тоже превосходит всех конкурентов.

iPhone 17 Pro не удалось стать лидером в рейтинге камерофонов по версии DxOMark, но он частично реабилитировался в другом рейтинге. Эксперты назвали свежий флагман Apple лучшим для съемки с фронтальной камеры.

Смартфон набрал 154 очка, обойдя прежних лидеров – iPhone 16 Pro Max и Honor Magic 6 Pro, удерживавшие первое место с результатом 151 балл. А это значит, что и недорогой iPhone 17 превосходит всех конкурентов, ведь камера у него такая же.

Телефоны серии iPhone 17 получили совершенно новую фронтальную камеру с квадратным датчиком, позволяющую снимать как горизонтальные, так и вертикальные фото и видео – камеры хватает на все, и даже не надо крутить телефон.

По результатам тестов селфи-камера iPhone получила наивысшие оценки за реалистичную передачу тона кожи, естественное размытие фона и стабилизацию видео – особенно при съемке в движении. Эксперты DxOMark назвал новинку "новым эталоном для фронтальных камер в смартфонах".

ТОП-10 лучших смартфонов для селфи по версии DxOMark

Известный техноблогер MKBHD назвал базовый iPhone 17 лучшим телефоном Apple "за долгие годы" и чуть ли не идеальным смартфоном за свои деньги.

Меж тем инсайдеры уже знают, каким будет iPhone 18 Pro. Слухи почти за год до выхода смартфона указывают, что под корпусом и по части камер нас ждут серьезные обновления.

