По словам военного, обе стороны постоянно применяют какие-то новые средства поражения.

Россияне избегают применения тяжелой техники, пытаются инфильтроваться, а через противотанковые рвы идут даже с лестницами.

В частности, в эфире Украинского Радио офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной морской бригады ВСУ Артем Прибыльнов рассказал, что ситуация на участке фронта, где действует его подразделение, остается сложной.

По его словам, противник по-прежнему пытается прорвать оборону украинских войск, инфильтруясь малыми группами и пытаясь закрепиться на новых позициях. Война, отметил Прибыльнов, становится все более технологичной - обе стороны активно внедряют новые разработки и средства поражения. В частности, россияне уже начали применять наземные роботизированные комплексы.

"Ситуация меняется каждый месяц. Это очень технологическая война, обе стороны постоянно применяют какие-то новые технологии, новые средства поражения. В частности, противник начал также применять наземные роботизированные комплексы, мы видели это на нашем направлении. Война 2025 года очень динамична, изменения идут постоянно. Противник создает постоянное давление по всей полосе линии боевого соприкосновения, и наше направление не является исключением", - сказал военный.

Офицер пояснил, что противник сейчас в основном действует небольшими пехотными группами, отказавшись от активного использования бронетехники. Это связано с тем, что современные средства разведки, особенно дроны, позволяют заблаговременно выявлять и уничтожать технику противника еще на подступах к позициям. К тому же многочисленные инженерные заграждения, такие как противотанковые рвы, "зубы дракона" и "путанки" - проволочные ловушки, существенно ограничивают возможности россиян для наступления.

"Война характерна тем, что есть очень большая килл-зона, где противника можно обнаружить заранее, подготовить силы и средства - и очень эффективно поразить. Мы видели, как противник в июле пытался пройти небольшим количеством бронированной техники, но оставил эти намерения, потому что техника была уничтожена еще на подступах... То есть противник скован в своих силах и средствах. Именно поэтому враг использует сейчас тактику инфильтрации, пытается малыми пехотными группами продвинуться", - рассказал Прибыльнов.

По его словам, инженерные заграждения доказали свою эффективность и значительно затрудняют врагу проведение штурмов. Он рассказал, что российские военные пытаются преодолевать противотанковые рвы даже с лестницами, что делает их заметными и уязвимыми. Много противников погибает, пытаясь преодолеть такие укрепления. Так же эффективной остается и "путанка", в которой россияне часто запутываются, особенно при передвижении ночью, когда они покрыты термоодеялами. Защитник констатировал:

"Видел собственными глазами, как противник пытается преодолеть противотанковый ров, несет за собой лестницы на штурм. Но нести лестницу - это очень увеличивает обнаружение противника. К тому же эти лестницы достаточно тяжелые, и, чтобы преодолеть противотанковый ров, враг иногда делает отчаянные попытки. Например, несколько военнослужащих, как по эстафете, несут... Это очень страшная картина. В том же противотанковом рву остается много тел противника".

Комментируя ситуацию с использованием дронов, Прибыльнов отметил, что сейчас между украинскими силами и противником наблюдается паритет. Иногда преимущество переходит к одной из сторон, но в целом количество дронов, действующих с обеих сторон, примерно одинаково.

Напомним, Прибыльнов также рассказал, что армия РФ в районе Покровска несет огромные потери. По его словам, российский штурмовик может продержаться на линии боевого соприкосновения максимум неделю - столько времени нужно, чтобы пройти пешком от Селидово, сделать привал на южных окраинах Шевченкова, перегруппироваться и отправиться дальше.

