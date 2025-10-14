Во время саммита в Египте, направленного на прекращение войны в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони бросить курить. Как пишет Politico, их диалог опубликовали итальянские СМИ.
"Ты отлично выглядишь. Но я должен заставить тебя бросить курить", — сказал Эрдоган Мелони.
На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, заявив со смехом, что "это невозможно!".
Мелони отбросила это предложение, отметив, что отказ от курения может сделать её менее общительной и более раздражительной.
"Я не хочу никого убивать", - заявила она.
Ранее в книге, основанной на серии интервью, Мелони призналась, что снова начала курить после 13 лет отказа. Но она также признала, что курение помогло ей сблизиться с другими политиками, включая президента Туниса Кайса Саида.
Саммит в Египте - последние новости
Президент США Дональд Трамп объявил о якобы окончании войны в секторе Газа. По его словам, на очереди - Украина.
"Как вы помните, мы урегулировали семь конфликтов. Это восьмой. Я думал, что легче всего из всех будет Россия-Украина. Думаю, что это также произойдет", - заявил Трамп.
Трамп также спрогнозировал, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на следующих выборах в парламент снова победит, причем с еще лучшим результатом, чем на предыдущих.