Мелони курит с 11 лет.

Во время саммита в Египте, направленного на прекращение войны в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони бросить курить. Как пишет Politico, их диалог опубликовали итальянские СМИ.

"Ты отлично выглядишь. Но я должен заставить тебя бросить курить", — сказал Эрдоган Мелони.

На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, заявив со смехом, что "это невозможно!".

Видео дня

Мелони отбросила это предложение, отметив, что отказ от курения может сделать её менее общительной и более раздражительной.

"Я не хочу никого убивать", - заявила она.

Ранее в книге, основанной на серии интервью, Мелони призналась, что снова начала курить после 13 лет отказа. Но она также признала, что курение помогло ей сблизиться с другими политиками, включая президента Туниса Кайса Саида.

Саммит в Египте - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о якобы окончании войны в секторе Газа. По его словам, на очереди - Украина.

"Как вы помните, мы урегулировали семь конфликтов. Это восьмой. Я думал, что легче всего из всех будет Россия-Украина. Думаю, что это также произойдет", - заявил Трамп.

Трамп также спрогнозировал, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на следующих выборах в парламент снова победит, причем с еще лучшим результатом, чем на предыдущих.

Вас также могут заинтересовать новости: