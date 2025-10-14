Цена новинки в Китае составляет порядка 70 долларов.

Компания Vivo представила умные часы Watch GT 2 – недорогие, но очень автономные. Заявленное время автономной работы – до 17 дней при базовом использовании и до 33 дней в режиме экономии энергии, передает NotebookCheck.

Дисплей у Vivo Watch GT 2 на 2,07-дюйма AMOLED с пиковой яркостью до 2400 нит и кадровой частотой 60 Гц. Корпус алюминиевый, толщина часов – 10,97 мм при весе около 35,8 грамма.

Часы анализируют сердечный ритм, уровень кислорода в крови, качество сна и даже риск аритмии – результаты рассчитываются за 30 секунд. Также есть оценка уровня стресса и сна, распознавание десятков видов активности, ИИ-тренер для анализа тренировок и подобные привычные штуки.

Пользователям доступна память для хранения музыки, микрофон и динамик для осуществления вызовов прямо с часов, Bluetooth 5.4, GPS и NFC. Поддерживаются Android и iOS, также Watch GT 2 могут быть сопряжены с iPhone и смартфоном Vivo одновременно.

Vivo Watch GT 2 доступны в двух версиях: с Bluetooth за 499 юаней (~3000 грн) и Bluetooth+eSIM за 699 юаней (~4100 грн). Будут ли они продаваться на глобальном рынке, не упоминается. В любом случае со временем их наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

УНИАН рассказывал, что Apple Watch больше не самые популярные часы в мире – их подвинул Huawei. Китайские гаджеты банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом их функционала большинству покупателей вполне хватает, отмечают аналитики.

Ранее в этом году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

