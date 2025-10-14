Трамп заявил, что после Израиля и ХАМАС сосредоточит свои усилия на достижении соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп готовится вооружить Украину ракетами большой дальности "Томагавк", сосредоточившись на прекращении войны с Россией.

Как пишет The Telegraph, об этом говорит и то, что в пятницу глава Белого дома встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудят свои "видения" того, как дальнобойные ракеты "Томагавк" могут помочь усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Издане напомнило, что Трамп пригрозил доставить "Томагавки" Киеву, если Путин продолжит подавлять любую надежду на мирные переговоры. А недавно он активизировал обмен разведданными с ВСУ для содействия их дальним ударам по российским энергетическим объектам.

Журналисты отметили, что в своем выступлении в парламенте Израиля Трамп заявил, что теперь сосредоточит свои усилия на посредничестве в достижении соглашения о прекращении войны РФ против Украины:

"Было бы здорово, если бы мы смогли заключить мирное соглашение с [Ираном]... Сначала нам нужно покончить с Россией. Давайте сначала сосредоточимся на России".

Он отметил, что за время своего президентства ему удалось сделать немало, но признал, что вопрос завершения войны в Украине остается для него проблематичным. Он сказал, что с трудом нашел рычаги влияния в сделке с Путиным.

Издание отметило, что в понедельник украинская делегация вылетела в США для переговоров на высоком уровне по укреплению обороны Украины, обеспечению энергетической устойчивости и усилению санкций против РФ.

"В связи с растущими слухами о том, что Трамп может поставить "Томагавки" Украине, ожидается, что Зеленский представит ему длинный список российских военных целей, которые могут быть поражены этими ракетами", - отметило издание.

При этом журналисты добавили, что если Трамп отправит Украине "Томагавки", то это ознаменует собой серьезное усиление американской поддержки и ужесточение позиции Трампа в отношении Путина.

"Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о "Томагавках". Хотят ли они, чтобы "Томагавки" летели в их сторону? Не думаю", - заявлял Трамп.

А говоря о Путине глава Белого дома сказал так: "Я мог бы сказать ему, что если война не закончится, мы вполне можем это сделать".

Издание отметило, что эти угрозы последовали от Трампа после телефонного разговора с Зеленским, и позиции двух лидеров все больше сближаются.

Журналисты напомнили, что Кремль уже предостерег Белый дом от поставок "Томагавков" и заявил, что этот шаг разорвет отношения с Вашингтоном. Однако Путин и его топ-чиновники воздержались от прямой критики Трампа из-за ракет в надежде, что им все еще удастся убедить его отступить.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Киев надеется, что эти ракеты помогут уничтожить способность РФ вести войну, перерезав логистические пути и разбив заводы по производству ракет и беспилотников.

Дальность полета "Томагавков" составляет около 2400 км, что позволяет легко поразить такие цели.

Ранее Зеленский говорил, что наличие у Украины этих ракет вынудит Путина сесть за стол переговоров для обсуждения прекращения огня.

