EL Кравчук не против стать отцом.

Известный украинский певец EL Кравчук, который ранее говорил о своей личной жизни, поделился планами на будущее. В частности, 48-летний артист признался, что не против усыновить ребенка.

Об этом он заявил в интервью Суспільному. В разговоре с журналисткой EL Кравчук отметил, что уже хотел бы стать отцом и рассматривает возможность взять ребенка из детского дома.

"Я все рассматриваю. Я понимаю, что после того, как закончится война, многие дети будут нуждаться во внимании взрослых. Возможно, будет такой проект у меня. Возможно, будет своя семья. Для меня возраст - понятие только в паспорте", - подчеркнул певец.

К слову, ранее исполнитель избегал публичных разговоров о семье. Известно, что EL Кравчук не был женат и у него нет детей. Но мужчина признавался, что в жизни было несколько неудачных романов, во время которых ему изменяли и разбивали сердце. Сейчас артист в основном сосредоточен на своем творчестве, которое активно розивает, и не находится в романтических отношениях.

Напомним, ранее украинский певец EL Кравчук ответил, готов ли пойти на фронт. По его словам, лучшее оружие для него сейчас - это микрофон.

