Курс гривни к евро установлен на уровне 48,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 15 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 14 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,24 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,79/41,82 грн/долл., а евро - 48,28/48,31 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 октября снизился на 3 копейки и составляет 41,82 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,85 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

