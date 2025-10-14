Москва пытается дестабилизировать европейское общество всеми возможными способами.

Энергетика, банковская система и сфера здравоохранения Евросоюза постоянно становятся объектами российских кибератак, которые происходят ежедневно.

Об этом в интервью УНИАН рассказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна Виркунен.

"В Европейском Союзе больницы постоянно становятся жертвами кибератак. И, конечно, это вызывает большое недоверие среди граждан. Постоянно есть попытки заблокировать нашу банковскую систему. Банки очень часто сталкиваются с такими кибератаками, как и энергетические компании", - рассказывает Виркунен.

По словам вице-президента Еврокомиссии, российские кибератаки происходят каждый день. Она добавляет, что Россия постоянно проводит различные гибридные операции против европейских стран. И постоянно распространяет большое количество дезинформации и пропаганды.

"Россия пытается дестабилизировать наше общество. Поэтому они распространяют дезинформацию. Также видим массовые кибератаки и саботаж против нашей критической инфраструктуры. Были нарушения нашего воздушного пространства, и они толкают мигрантов к нашим внешним границам. Мы видим это постоянно", - констатирует Виркунен.

Чтобы защититься от кибератак РФ, в Европе вводят различные предохранители. Вице-президент ЕК говорит, например, что им пришлось полностью запретить некоторые случаи использования искусственного интеллекта в Европейском Союзе.

"Мы требуем, чтобы поставщики услуг обеспечили наличие предохранителей, которые, например, не позволят использовать эти системы для создания кибератак, химического оружия и т.д.", - рассказывает Виркунен.

Спикер подчеркивает, что определенные системы представляют значительный риск. Например, это касается использования искусственного интеллекта в больницах, или для управления транспортной системой.

Кибератаки России на европейские страны

В мае во время президентских выборов Польша столкнулась с беспрецедентной попыткой вмешательства России в процесс. Москва активно распространяла дезинформацию, а также наносила гибридные атаки на польскую критическую инфраструктуру.

Великобритания вынесла свои уроки из того, как Украина противодействовала России. Там решили создать новое Кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от десятков тысяч кибератак в год.

