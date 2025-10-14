В течение определенного времени острый соус было почти невозможно найти в супермаркетах.

В последние месяцы украинцы заметили, что с полок украинских супермаркетов исчез хрен в виде острых соусов. Наличие этой проблемы подтверждали и представители торговых сетей, отмечая, что причиной стала нехватка корня нового урожая.

Однако, как сообщили в ответ на запрос УНИАН в компании "Верес", производящей эти соусы, уже вскоре пикантное лакомство вернется в украинские супермаркеты.

"Хрен белый острый вскоре снова будет доступен в продаже - произведенный из нового урожая хрена, который поступает в производство уже в середине октября", - сообщили в компании "Верес".

Кризис хрена в Украине - что известно

Ранее в компании АТБ сообщили УНИАН, что на полках украинских магазинов много где действительно отсутствует популярный острый соус. Там объяснили, что это связано с дефицитом сырья вследствие плохого урожая и смещением сроков его сбора.

Ситуация заставила производителей хрена закупать сырье из-за рубежа, что привело к удорожанию соуса и нестабильности цепей поставок.

Подтвердили проблемы с наличием хрена на полках и в сети "ЭКО-маркет". Здесь УНИАН также ответили, что производители столкнулись с отсутствием сырья, из-за чего поставщики потеряли возможность продолжать осуществлять поставки. Но предупредили, что ситуация временная.

В сети заверили, что картина в целом является сезонной и типичной для рынка. Восстановление поставок, по прогнозам, должно было произойти ориентировочно с 15 октября.

