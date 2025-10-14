Эта зима может принести с собой отключения света, воды, газа, а вместе с ними - и тепла.

Полномасштабная война заставила многих украинцев на практике узнать, что такое блэкаут и какие сложности он может принести в жизнь. На пороге очередного отопительного сезона Россия вновь начала атаки на объекты критической энергоинфраструктуры.

Мы узнали у искусственного интеллекта, что ожидать от будущей зимы и с какой вероятностью нас ожидают отключения света, воды, газа и тепла.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Какая будет зима 2025-2026 - прогноз ИИ

ChatGPT на базе модели GPT-5 изучил все открытые источники на данный момент, проанализировал обстановку в Украине и сделал свой прогноз, какой будет зима 2025 в Украине.

По мнению ИИ, риск перебоев очень высокий, так как в октябре усилились российские удары по энергосети и газовой инфраструктуре. Уже были зафиксированы масштабные отключения и повреждения ТЭЦ/газовых узлов. Это повысило вероятность как краткосрочных (часы-дни), так и затяжных (дни-недели) отключений в ряде регионов.

ChatGPT выделил три возможных сценария развития событий этой зимой:

Наиболее вероятный (базовый): частые локальные отключения электроэнергии и кратковременные многорегиональные отключения после массированных ударов; временные перебои с подачей воды в районах, где насосные станции лишатся питания; газ - ограничения в точечных районах и приоритет поставок в соцобъекты.

(базовый): частые локальные отключения электроэнергии и кратковременные многорегиональные отключения после массированных ударов; временные перебои с подачей воды в районах, где насосные станции лишатся питания; газ - ограничения в точечных районах и приоритет поставок в соцобъекты. Пессимистичный : серия точечных, но масштабных ударов, выведение из строя нескольких крупных ТЭЦ/газовых хабов одновременно - длительные отключения (несколько дней-недель) в отдельных областях; возможны проблемы с теплом в домах без автономного отопления. Этот вариант зависит от интенсивности ударов, у него средне-высокая вероятность.

: серия точечных, но масштабных ударов, выведение из строя нескольких крупных ТЭЦ/газовых хабов одновременно - длительные отключения (несколько дней-недель) в отдельных областях; возможны проблемы с теплом в домах без автономного отопления. Этот вариант зависит от интенсивности ударов, у него средне-высокая вероятность. Оптимистичный : благодаря международной помощи, мобилизации резервов, ремонту и распределению импорта дефицит удается локализовать; отключения случаются, но быстро устраняются. Без снижения атак у этого варианта наименьшая вероятность.

ChatGPT также отдельно рассмотрел риски для света, газа и воды. По его мнению, возможны локальные отключения электроэнергии. Резервы, дизель-генераторы, микросети и штабы снизят масштаб и сроки восстановления, но не исключат повторных перебоев.

С газом ситуация сложнее. По отдельным оценкам было повреждено до 60% украинской добычи, а значит придется резко увеличивать импорт. Это не только дорого, но и логистически непросто. В самый тяжелый период возможна приоритизация поставок - подача газа в первую очередь в больницы и другие соцобъекты.

Проблемы с водой скорее вторичны. Удары по этой сети фиксируются реже. Вода пропадает в основном, когда из-за отключения электроэнергии перестают работать насосные станции. Риск перебоев выше в населенных пунктах, которые подключены к удаленным насосным станциям.

Также мы узнали, надолго ли хватит критической инфраструктуры Украины.

"Критическая инфраструктура уже находится под нагрузкой: многие ТЭЦ/газовые объекты повреждены, часть мощностей - выведена или находится под контролем оккупантов. Резервов хватит на поддержание базовых функций при умеренных атаках, но серия интенсивных ударов может ослабить возможности восстановления до недель/месяцев в отдельных местах. Международная финансовая/материальная помощь и мобилизация внутренних резервов повышают шансы, но не гарантируют полного отсутствия проблем", - подчеркнул ChatGPT.

На основе своего прогноза ИИ рекомендует подготовиться к кратковременным и периодически длительным отключениям света и воды - стоит запастись всем необходимым.

"Отопление - ключевой риск. Если у вас центральное отопление без автономии - возможны риски. Узнайте у ОСМД/ЖКХ планы на отключения и пункты обогрева в вашем районе. Медицинские/социальные нужды будут в приоритете. Люди с медицинскими приборами, пожилые и семьи с детьми - в зоне повышенного внимания служб, но все равно имеют риски локальных проблем", - подытожил он.

