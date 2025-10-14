Осенью они ищут тепло и пищу среди полей и опушек.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали две группы серых куропаток, которые недавно здесь были редкими гостями. Как сообщили в пресс-службе учреждения, интересных птиц "поймал" на фото Сергей Домашевский в Лубянском природоохранном научно-исследовательском отделении.

"На днях наши специалисты наблюдали сразу две группы серых куропаток на территории Лубянского ПНИО - по 15 и 19 особей в каждой. В осенний период они собираются в небольшие стайки, ища тепло и пищу среди полей и опушек. Едва заметные на фоне опавших листьев, они тихо и уверенно готовятся к зиме", - говорится в сообщении.

По словам ученых, эти милые птицы имеют немало естественных врагов, которые охотятся на суше и в воздухе. В то же время самое опасное для них - холодная зима, когда трудно найти пищу. Тогда куропатки становятся легкой добычей для хищников.

Напомним, недавно ученые сообщали, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике живут куропатки, которые недавно здесь были редкостью. Серая куропатка выбирает открытые пространства, в частности, луга, залежи, заброшенные села. Сейчас численность этих птиц в зоне Чернобыля резко возросла и выводки случаются часто, иногда по 20-25 птенцов в группе.

Как писал УНИАН, в районе Чернобыльской АЭС проживает не менее 120 лошадей Пржевальского - это единственный на планете вид настоящих диких лошадей, который чудом сохранился по сей день. Они стали символом возрождения природы Чернобыльской зоны.

