Закон предлагает, чтобы президент России мог призвать резервистов на специальную подготовку продолжительностью до двух месяцев.

Кремль планирует отменить некоторые ограничения на использование российских резервистов в боевых действиях, что фактически позволит России использовать резервистов в войне против Украины без мобилизации.

Как пишет в своем новом отчете Институт изучения войны, 13 октября российское правительство одобрило законопроект, предложенный Министерством обороны России, который предусматривает, что военнослужащие российского мобилизационного резерва могут выполнять оборонительные задачи во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или развертывания войск за пределами территории России.

Отмечается, что закон предлагает, чтобы президент России мог призвать резервистов на специальную подготовку продолжительностью до двух месяцев.

Видео дня

Как пишет ISW, в пояснительной записке к закону отмечается, что изменения позволят России разворачивать резервистов в мирное время, расширяя действующее законодательство, которое позволяет России разворачивать резервистов только во время мобилизации или военного времени.

"Председатель комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил 13 октября, что закон позволит Кремлю разворачивать резервистов за пределами территории России, в частности в Сумской и Харьковской областях Украины", - говорится в статье.

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, согласно анализу аналитиков, попытки России стимулировать военный призыв с помощью высоких финансовых выплат теряют свою эффективность - это указывает на то, что основной метод привлечения добровольцев для участия в войне начинает исчерпывать себя.

Так, количество людей, подписывающих контракты с Министерством обороны РФ, больше не растет, даже в тех регионах, где предлагают самые большие выплаты, - "все, кто хотел заработать на войне", уже записались.

Еще в феврале текущего года оценивалось, что дальнейшее повышение финансовых стимулов вряд ли приведет к значительному росту числа добровольцев, поскольку основная часть тех россиян, кого можно было мотивировать деньгами в пределах возможностей бюджета, уже подписала контракты.

Вас также могут заинтересовать новости: