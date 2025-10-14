Эти птицы сейчас живут в Одесской области.

В Украине в течение нескольких лет живут по меньшей мере три вида редких птиц, а именно розовый фламинго, а также розовый и кудрявый пеликаны. Об этом рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко для "Телеграф".

По его словам, розовый фламинго для Украины является редкостью, однако не для Тузловских лиманов, что в Одесской области, поскольку там уже несколько лет живут эти птицы, однако из-за войны процесс их гнездования и размножения немного приостановился.

Биолог отметил, что в Тузловских лиманах для этой птицы есть хорошие условия для жизни, поскольку эти лиманы имеют соленую воду. Однако, как считает Роженко, прилет розовых фламинго в Одесскую область является интересным зоологическим явлением.

Также прилет розового и кудрявого пеликанов в Украину является достаточно необычным процессом, поскольку географически эти птицы не залетали на территорию нашей страны. По словам биолога, пеликаны живут в Украине в дельте Днепра, а прилетели они из дельты Дуная. Сейчас их количество настолько сильно выросло, что теперь рыбаки считают пеликанов своими конкурентами.

"Ничего удивительного в розовых пеликанах и кудрявых нет, они у нас уже обычные. Хотя, еще пока находятся на страницах Красной книги, но я думаю, что они будут одни из кандидатов, которых, если такая ситуация сохранится, касаемо численности, я имею в виду положительную динамику, то они будут перенесены на зеленую страницу, или будут исключены как птица, которой ничего не угрожает", - подчеркнул Роженко.

Ученый добавил, что в дельте Дуная пеликаны загнездились в озерах Картал и Катлабуг. Это единственное место в Украине, где было зафиксировано их гнездование.

В то же время ученый предупредил, что эти птицы чувствительны к антропогенному фактору, поэтому задача Нижнеднестровского национального природного парка является создание таких условий, чтобы они загнездились.

"Если они у нас загнездятся, то мы будем утверждать, что с сохранением и охраной природных комплексов в дельте Днестра все в порядке. Пока мы этого утверждать не можем", - подытожил Роженко.

