Компания поработала над тем, чтобы изображения не получались шаблонными.

Microsoft AI анонсировала MAI-Image-1 - первый собственный генератор изображений по текстовому запросу. В Microsoft его называют следующим шагом на пути развития собственных моделей искусственного интеллекта.

Компания заявляет, что при разработке консультировалась с художниками и дизайнерами, чтобы избежать типичных проблем нейросетей, вроде повторяющихся и безликих изображений.

По словам Microsoft, MAI-Image-1 особенно хорошо справляется с фотореалистичными сценами, вроде пейзажей, молний и других сложных визуальных эффектов. При этом модель работает быстрее и эффективнее по сравнению с проектами конкурентов.

Видео дня

На сайте LMArena, где пользователи сравнивают результаты генераторов и голосуют за лучшие, MAI-Image-1 уже вошёл в топ-10.

Модель стала частью линейки Microsoft AI, куда также входят голосовой генератор MAI-Voice-1 и чат-бот MAI-1-preview.

Компания утверждает, что уделяет особое внимание безопасности и ответственному использованию технологии. Microsoft обещает, что модель не будет генерировать нежелательный контент.

Ранее мы рассказывали, что суд США принял рисунок ChatGPT в качестве доказательства по делу о пожарах в Лос-Анджелесе. Сообщается, что подозреваемый в поджоге Джонатан Риндеркнехт генерировал в нейросети картинки с горящим городом за несколько месяцев до пожара.

