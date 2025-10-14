Мир Скайрима - странный, и в этом его главное преимущество, говорит Брюс Несмит.

Бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит признался, что до сих пор поражён тем, как игра держится на плаву спустя почти 14 лет после выхода.

В подкасте FRVR он сказал, что по всем законам жанра уже должна была появиться RPG, которая сместила бы Skyrim с трона, но этого не случилось.

По словам Несмита, феноменальная популярность игры удивляла даже самих разработчиков ещё на релизе. Он вспомнил, как Тодд Говард приносил на собрания статистику, и цифры каждый раз ошарашивали команду:

"Тодд Говард даже ходил на встречи и показывал нам информацию, о которой я не могу рассказать подробностей, о том, сколько людей играют в эту игру. Это было как: "Ты что, шутишь?" Серьезно, даже спустя десять лет".

Он объяснил успех Skyrim подходом, который тогда казался рискованным. Bethesda сознательно допустила хаос и баги ради ощущения живого мира. По его словам, именно эта свобода и непредсказуемость сделали игру особенной: "Думаю, Skyrim реализовал открытый мир так, как никто до этого не делал и как очень немногие пытались сделать после. Будут происходить странные вещи. И если вы скажете, что это нормально, то сможете получить этот алмаз".

Несмит добавил, что команда не пыталась ограничивать игрока или направлять его по чёткой линии. Игроку просто позволяли идти, куда захочется, и каждый создавал свою историю.

Ранее Брюс Несмит рассказал, что Тодд Говард придумал самую важную фичу Skyrim на салфетке. Геймдизайнер нарисовал концепт Radiant AI и вручил его разработчикам.

