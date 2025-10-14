Среди новых легковушек китайского происхождения наиболее популярной оказалась BYD Song Plus.

С января по сентябрь украинцы приобрели 14 684 легковых авто, ввезенных из Китая (на 27% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Из общего количества 12 064 (+39%) составили новые авто, тогда как еще 2620 - подержанные (-8%). Большинство легковушек из Китая были электромобилями - их доля составила внушительные 87%.

Среди новых легковушек китайского происхождения наиболее популярным оказался кроссовер BYD Song Plus.

Видео дня

ТОП-5 самых популярных новых авто из Китая:

BYD Song Plus - 2014 единиц;

Volkswagen ID. UNYX - 1599;

Honda eNS1 - 992;

Zeekr 7X - 726;

BYD Sea Lion 07 - 618.

Если говорить о подержанных легковушках из Китая, то здесь на первом месте оказался спортивный электромобиль Zeekr 001.

ТОП-5 самых популярных подержанных авто из Китая:

Zeekr 001 - 263 единицы;

Zeekr 7X - 143;

Polestar 2 - 138;

BYD Song Plus - 135;

Audi Q4 - 134.

Китайские автомобили - последние новости

Недавно в китайском городе Чэнду произошла авария с участием седана Xiaomi SU7, в результате которой водителя заблокировало в горящем авто. Инцидент вызвал стремительное падение акций китайской компании.

Специалисты считают, что эта авария может усилить проверки в отношении некоторых дверных ручек в электрических авто, которые невозможно открыть обычным способом после потери питания.

Стоит сказать, что в целом несмотря на опасения относительно надежности и безопасности китайские автомобили стремительно набирают популярность во всем мире. Эксперты регулярно проводят исследования, чтобы помочь покупателям выбрать лучшую модель.

Вас также могут заинтересовать новости: