С января по сентябрь украинцы приобрели 14 684 легковых авто, ввезенных из Китая (на 27% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".
Из общего количества 12 064 (+39%) составили новые авто, тогда как еще 2620 - подержанные (-8%). Большинство легковушек из Китая были электромобилями - их доля составила внушительные 87%.
Среди новых легковушек китайского происхождения наиболее популярным оказался кроссовер BYD Song Plus.
ТОП-5 самых популярных новых авто из Китая:
- BYD Song Plus - 2014 единиц;
- Volkswagen ID. UNYX - 1599;
- Honda eNS1 - 992;
- Zeekr 7X - 726;
- BYD Sea Lion 07 - 618.
Если говорить о подержанных легковушках из Китая, то здесь на первом месте оказался спортивный электромобиль Zeekr 001.
ТОП-5 самых популярных подержанных авто из Китая:
- Zeekr 001 - 263 единицы;
- Zeekr 7X - 143;
- Polestar 2 - 138;
- BYD Song Plus - 135;
- Audi Q4 - 134.
Китайские автомобили - последние новости
Недавно в китайском городе Чэнду произошла авария с участием седана Xiaomi SU7, в результате которой водителя заблокировало в горящем авто. Инцидент вызвал стремительное падение акций китайской компании.
Специалисты считают, что эта авария может усилить проверки в отношении некоторых дверных ручек в электрических авто, которые невозможно открыть обычным способом после потери питания.
Стоит сказать, что в целом несмотря на опасения относительно надежности и безопасности китайские автомобили стремительно набирают популярность во всем мире. Эксперты регулярно проводят исследования, чтобы помочь покупателям выбрать лучшую модель.