Анне Сумской исполнилось бы 92 года.

Известная украинская актриса Ольга Сумская сделала трогательное признание в день рождения своей матери, заслуженной артистки Анны Сумской, которая ушла из жизни в феврале 2022 года.

"Мамочка… Родненькая… 14 октября… Сегодня 92 года со дня рождения… Твой теплый взгляд, доброе сердце, твоя сила любви всегда во мне", - отметила Сумская в своем Instagram.

При этом она поделилась целой подборкой фотографий матери из личного архива, сделанных в разные годы. На некоторых снимках можно увидеть и саму актрису в детстве.

Пользователи отреагировали словами поддержки в комментариях: "Такие вы красивые!". "Неповторимая наша", "Светлая память вашей маме", "У вас очень красивая мама". "Мама - самый дорогой человек в нашей жизни", "Красавица мама, талантливая!", "Красавица мама - красавицы дочки".

Анна Сумская была известной украинской актрисой театра и кино, заслуженной артисткой Украины. За годы актерской карьеры она сыграла множество ролей, став одной из ярких представительниц классической украинской сцены. Ее актерская манера отличалась искренностью, теплотой и внутренней силой.

Напомним, недавно Ольга Сумская не смогла сдержать слез в день рождения своего отца - актера Вячеслава Сумского, которому исполнилось бы 91 год.

