Сейчас украинская авиация показывает лучшие результаты по сбиванию Шахедов, говорит Павел Нарожный.

Силы обороны Украины ищут все возможности для сбивания российских "Шахедов" и сейчас есть три ключевых направления. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

"Первое, наиболее простое с технологической точки зрения - это мобильные огневые группы. Это джипы с установленными пулеметами. Это зенитные дроны. Относительно новый вид оружия, у которого также есть свои проблемы, а конкретно нехватка радаров. Ну, то есть для того, чтобы запускать эти дроны, надо в той местности точно знать, где находятся российские шахеты. И наиболее эффективный, один из наиболее эффективных методов - это авиация. Здесь речь идет о самолетах, МиГ-29, Су-27, все имеющиеся абсолютно советские самолеты, которые есть. Включая даже с Як-52 и вертолетами", - сказал Нарожный.

Он добавил, что такая авиация способна не догнать Шахед и уничтожить его. Поэтому Украине важно развивать именно это направление борьбы с российскими ударными БПЛА. В то же время он отметил важность обученности экипажа под такие задачи, поскольку РФ постоянно совершенствует "Шахеды".

"В последнее время они начиняют эти Шахеды обломками. Делается это в первую очередь для уничтожения людей на земле, чтобы при попадании было гораздо больше повреждений. А уже вторичная эта проблема - это именно во время сбивания. Если эти обломки разлетятся в воздухе, если они попадут в двигатель или в вертолет, то они могут нанести довольно серьезный вред самому летательному аппарату", - добавил Нарожный.

Борьба с "Шахедами": важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют усилить защиту под российских дроновых атак. В частности планируется расширить возможности армейской авиации и сформировать дополнительные вертолетные группы.

Также он добавил, что Украина продолжает работать с партнерами по получению дополнительных самолетов. Кроме того, планируется наращивать объемы производства дронов-перехватчиков "Шахедов", отметил президент.

