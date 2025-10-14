Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решениях в отношении ряда лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.
Как сообщил глава государства в Telegram, он провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых украинских регионах.
Зеленский отметил, что речь идет о принципиальных вопросах.
"Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - подчеркнул Зеленский.
Текст указа на сайте президента пока отсутствует.
В то же время, в эфире телевизионного марафона "Единые новости" ведущая со ссылкой на источники в органах власти сообщила, что гражданства Украины было решено лишить городского голову Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина. Было получено подтверждение о наличии российского гражданства у этих лиц.
Ситуация на Днепропетровщине
Отдельно он отметил, что была обсуждена ситуация на Днепровщине.
Президент поблагодарил Сергея Лысака, председателя областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи. "Документы по этому поводу - вскоре", - добавил Зеленский.
Множественное гражданство - последние новости
Напомним, что в Украине обсуждают введение норм о множественном гражданстве. Это одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств. По словам Зеленского, первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Таким образом, становясь гражданами этих стран, украинцы будут сохранять паспорт Украины.