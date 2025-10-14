Глава государства подписал указ с решениями по лицам с гражданством РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решениях в отношении ряда лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.

Как сообщил глава государства в Telegram, он провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых украинских регионах.

Зеленский отметил, что речь идет о принципиальных вопросах.

Видео дня

"Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - подчеркнул Зеленский.

Текст указа на сайте президента пока отсутствует.

В то же время, в эфире телевизионного марафона "Единые новости" ведущая со ссылкой на источники в органах власти сообщила, что гражданства Украины было решено лишить городского голову Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина. Было получено подтверждение о наличии российского гражданства у этих лиц.

Ситуация на Днепропетровщине

Отдельно он отметил, что была обсуждена ситуация на Днепровщине.

Президент поблагодарил Сергея Лысака, председателя областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи. "Документы по этому поводу - вскоре", - добавил Зеленский.

Множественное гражданство - последние новости

Напомним, что в Украине обсуждают введение норм о множественном гражданстве. Это одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств. По словам Зеленского, первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Таким образом, становясь гражданами этих стран, украинцы будут сохранять паспорт Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: