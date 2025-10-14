Это место называют "Звуком тишины".

Некоторые поистине захватывающие места в мире находятся в труднодоступных локациях, и туда нелегко добраться, хотя поездка того стоит. Туристка Райми рассказала о своем путешествии в одно из таких мест - фьорд Даутфул-Саунд в национальном парке Фьордленд на крайнем юго-западе Новой Зеландии, пишет Express. Она также опубликовала видео пейзажей в своем посте в Instagram, которое собрало множество просмотров, лайков и комментариев.

"Я собираюсь провести ночь в одном из самых отдалённых мест в мире, и вот каково это место. Чтобы добраться туда, мне нужно сесть на час на паром, потом на час на автобусе через горы, а затем пересесть на другой большой корабль, чтобы оказаться здесь", - рассказала она

При этом другой фьорд в этом парке, Милфорд-Саунд, является очень популярным местом, потому что туда есть прямая дорога. А вот Даутфул-Саунд мало кто посещает, потому что туда сложнее добраться, но "именно это делает его ещё более волшебным", рассказала она.

Райми настоятельно рекомендует посетить Даутфул-Саунд, если вы путешествуете по Новой Зеландии. Она добавила: "Это, пожалуй, моё любимое место за всю поездку туда".

Автор контента рассказала, что хоть поездка была достаточно дорогой, но того стоила.

"Никакой цивилизации, никаких дорог, чтобы добраться сюда, одно из самых волшебных мест, где я когда-либо была! Это место не зря называют Звуком Тишины, и вы редко увидите что-то подобное!", - поделилась она.

