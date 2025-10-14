Стоимость "голубого топлива" от НАК "Нафтогаз Украины" для отопления жилых домов остается неизменной.

Кабинет министров повысил стоимость газа от НАК "Нафтогаз Украины", который используется для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках для небытовых потребителей. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №1306 от 10 октября.

Согласно документу, стоимость газа для теплоэлектроцентралей, которые производят одновременно и электроэнергию, и тепло, выросла с 18000 до 21000 гривень.

Для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, работающих на природном газе и производящих только электричество, "голубое топливо" подорожает с 14000 до 16000 гривень за тысячу кубометров.

Так же с 14000 до 16000 гривень вырастет стоимость газа для владельцев газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят исключительно электрическую энергию.

Для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом, стоимость газа возрастет с 18000 до 21000 гривень.

При этом НАК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет продавать газ для нужд населения по цене 7240 гривень за 1000 кубометров.

Рост стоимости газа для производства электроэнергии повлияет на ее себестоимость, но не будет означать автоматического повышения цен для бытовых потребителей.

7 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине зафиксируют цену на газ для населения. При этом из-за массированных атак РФ на газодобывающую инфраструктуру, Киев вынужден существенно увеличить импорт газа.

После недавних рекордных атак на объекты газодобычи потребность в импорте "голубого топлива" возросла. Министр энергетики Светлана Гринчук во время встречи с журналистами заявила, что Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров. Она добавила, что финансировать покупку газа планируется за счет кредитных и грантовых средств.

