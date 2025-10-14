Женщина мечты ещё и зашифровала секретное послание в своём подарке.

В Китае состоялась свадьба, которая запомнилась подарком, от которого любой геймер лишился бы дара речи. Невеста вручила мужу Asus ROG Astral RTX 5090 - флагманскую видеокарту NVIDIA, дефицитную в Китае.

Эту историю рассказал пользователь Zestyclose-Salad-290 на Reddit, выложив видео с церемонии. В ролике видно, как жених дарит букет, а в ответ получает коробку с RTX 5090.

Перед вручением подарка невеста решила немного пошутить и дала мужу математическое задание: 520 * 10 + 1314 - 514 - 619 + 666 - 957. Результат равен 5090.

И даже это не просто цифры, в китайской культуре каждое число имеет скрытый смысл:

520*10 - "Я люблю тебя очень сильно",

1314 - "на всю жизнь",

514 - "пока смерть не разлучит нас",

619 - "всю жизнь",

666 - "круто",

957 - "шучу".

История быстро разлетелась по соцсетям, потому что редко когда видишь, чтобы брачная клятва подкреплялась топовой видеокартой. Надеемся только, что мужчина с RTX 5090 все же чаще будет смотреть в глаза жене, чем в монитор.

Ранее мы рассказывали, что ASUS показала, как делалась самая дорогая в мире видеокарта из чистого золота. Стоимость RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition оценивается в 500 тысяч долларов.

